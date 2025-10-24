Інформація щодо ціни APX (APX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Мін. за 24 год $ 1,22 $ 1,22 $ 1,22 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Макс. за 24 год $ 1,22$ 1,22 $ 1,22 Рекордний максимум $ 2,42$ 2,42 $ 2,42 Найнижча ціна $ 0,00007159$ 0,00007159 $ 0,00007159 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +3,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,38%

Актуальна ціна APX (APX) становить $1,21. За останні 24 години APX торгувався між мінімумом у $ 1,17 і максимумом у $ 1,22, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APX становить $ 2,42, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007159.

Що стосується короткострокових результатів, то APX змінився на +0,14% за останню годину, +3,00% за 24 години та на -0,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо APX (APX)

Ринкова капіталізація $ 45,43M$ 45,43M $ 45,43M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,82B$ 4,82B $ 4,82B Циркуляційне постачання 37,47M 37,47M 37,47M Загальна пропозиція 3 975 255 603,427746 3 975 255 603,427746 3 975 255 603,427746

Поточна ринкова капіталізація APX — $ 45,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APX — 37,47M, зі загальною пропозицією 3975255603.427746. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,82B.