Сьогоднішня ціна Apu Gurl (APUGURL)

Поточна ціна Apu Gurl (APUGURL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APUGURL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apu Gurl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD

- зміна ціни Apu Gurl протягом дня — -4.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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