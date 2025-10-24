Актуальна ціна Aptos Futures сьогодні становить 0.00002013 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Aptos Futures сьогодні становить 0.00002013 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APF на MEXC вже зараз.

Докладніше про APF

Інформація про ціну APF

Whitepaper APF

Офіційний вебсайт APF

Токеноміка APF

Прогноз ціни APF

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Aptos Futures

Ціна Aptos Futures (APF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 APF до USD:

--
----
+2.40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Aptos Futures (APF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Aptos Futures (APF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00001919
$ 0.00001919$ 0.00001919
Мін. за 24 год
$ 0.00002038
$ 0.00002038$ 0.00002038
Макс. за 24 год

$ 0.00001919
$ 0.00001919$ 0.00001919

$ 0.00002038
$ 0.00002038$ 0.00002038

$ 0.00078764
$ 0.00078764$ 0.00078764

$ 0.0000173
$ 0.0000173$ 0.0000173

--

+2.88%

+0.30%

+0.30%

Актуальна ціна Aptos Futures (APF) становить $0.00002013. За останні 24 години APF торгувався між мінімумом у $ 0.00001919 і максимумом у $ 0.00002038, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APF становить $ 0.00078764, тоді як його історичний мінімум — $ 0.0000173.

Що стосується короткострокових результатів, то APF змінився на -- за останню годину, +2.88% за 24 години та на +0.30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aptos Futures (APF)

$ 17.15K
$ 17.15K$ 17.15K

--
----

$ 20.13K
$ 20.13K$ 20.13K

851.89M
851.89M 851.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Aptos Futures — $ 17.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APF — 851.89M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.13K.

Історія ціни Aptos Futures (APF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aptos Futures до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aptos Futures до USD становила $ -0.0000091238.
За останні 60 днів зміна ціни Aptos Futures до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aptos Futures до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2.88%
30 днів$ -0.0000091238-45.32%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Aptos Futures (APF)

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Aptos Futures (APF)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Aptos Futures (USD)

Скільки коштуватиме Aptos Futures (APF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Aptos Futures (APF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Aptos Futures.

Перегляньте прогноз ціни Aptos Futures вже зараз!

APF до місцевих валют

Токеноміка Aptos Futures (APF)

Розуміння токеноміки Aptos Futures (APF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена APF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Aptos Futures (APF)

Скільки сьогодні коштує Aptos Futures (APF)?
Актуальна ціна APF у USD становить 0.00002013 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна APF до USD?
Поточна ціна APF до USD — $ 0.00002013. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Aptos Futures?
Ринкова капіталізація APF — $ 17.15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція APF?
Циркуляційна пропозиція APF — 851.89M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) APF?
APF досяг історичної максимальної ціни у 0.00078764 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) APF?
Історична мінімальна ціна APF становила 0.0000173 USD.
Який обсяг торгівлі APF?
Актуальний обсяг торгівлі APF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна APF цього року?
APF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни APF для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Aptos Futures (APF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,067.77
$111,067.77$111,067.77

+1.05%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.19
$3,950.19$3,950.19

+1.89%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0.16919
$0.16919$0.16919

+10.39%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192.22
$192.22$192.22

+0.62%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19.3488
$19.3488$19.3488

+25.48%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.19
$3,950.19$3,950.19

+1.89%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,067.77
$111,067.77$111,067.77

+1.05%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192.22
$192.22$192.22

+0.62%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2.4413
$2.4413$2.4413

+1.34%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,124.57
$1,124.57$1,124.57

-0.47%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.0000000000000
$0.0000000000000$0.0000000000000

0.00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0.6430
$0.6430$0.6430

+543.00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000732
$0.00000732$0.00000732

+311.23%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54.86
$54.86$54.86

+122.64%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0.0004217
$0.0004217$0.0004217

+98.35%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0.5770
$0.5770$0.5770

+92.33%