Інформація щодо ціни Aptos Futures (APF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00001919 $ 0.00001919 $ 0.00001919 Мін. за 24 год $ 0.00002038 $ 0.00002038 $ 0.00002038 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00001919$ 0.00001919 $ 0.00001919 Макс. за 24 год $ 0.00002038$ 0.00002038 $ 0.00002038 Рекордний максимум $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 Найнижча ціна $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2.88% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.30% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.30%

Актуальна ціна Aptos Futures (APF) становить $0.00002013. За останні 24 години APF торгувався між мінімумом у $ 0.00001919 і максимумом у $ 0.00002038, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APF становить $ 0.00078764, тоді як його історичний мінімум — $ 0.0000173.

Що стосується короткострокових результатів, то APF змінився на -- за останню годину, +2.88% за 24 години та на +0.30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aptos Futures (APF)

Ринкова капіталізація $ 17.15K$ 17.15K $ 17.15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.13K$ 20.13K $ 20.13K Циркуляційне постачання 851.89M 851.89M 851.89M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Aptos Futures — $ 17.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APF — 851.89M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.13K.