Сьогоднішня ціна Aptopad (APD)

Поточна ціна Aptopad (APD) сьогодні становить 0.00001964 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aptopad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 419.92 USD

- зміна ціни Aptopad протягом дня — -59.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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