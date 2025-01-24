Сьогоднішня ціна Apsis (APS)

Поточна ціна Apsis (APS) сьогодні становить 1,607.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apsis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.86K USD

- зміна ціни Apsis протягом дня — -4.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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