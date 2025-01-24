Ціна Apsis (APS)
Поточна ціна Apsis (APS) сьогодні становить 1,607.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apsis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.86K USD
- зміна ціни Apsis протягом дня — -4.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін APS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни APS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apsis до USD становила $ -69.497835933766.
За останні 30 днів зміна ціни Apsis до USD становила $ -151.1839419440.
За останні 60 днів зміна ціни Apsis до USD становила $ +168.8105408140.
За останні 90 днів зміна ціни Apsis до USD становила $ +537.689438481307.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -69.497835933766
|-4.14%
|30 днів
|$ -151.1839419440
|-9.40%
|60 днів
|$ +168.8105408140
|+10.50%
|90 днів
|$ +537.689438481307
|+50.28%
Останній аналіз цін Apsis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.82%
-4.14%
-13.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apsis (APS) is the ecosystem’s primary Governance and rewards token. It has a primary focus on service across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of Governance proposals in the ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 APS до AUD
A$2,539.0916
|1 APS до GBP
￡1,285.616
|1 APS до EUR
€1,526.669
|1 APS до USD
$1,607.02
|1 APS до MYR
RM7,103.0284
|1 APS до TRY
₺57,338.4736
|1 APS до JPY
¥249,795.1888
|1 APS до RUB
₽160,509.1576
|1 APS до INR
₹138,653.6856
|1 APS до IDR
Rp25,919,673.7906
|1 APS до PHP
₱93,930.319
|1 APS до EGP
￡E.80,800.9656
|1 APS до BRL
R$9,513.5584
|1 APS до CAD
C$2,298.0386
|1 APS до BDT
৳195,735.036
|1 APS до NGN
₦2,499,237.504
|1 APS до UAH
₴67,398.4188
|1 APS до VES
Bs89,993.12
|1 APS до PKR
Rs447,378.2978
|1 APS до KZT
₸835,682.5404
|1 APS до THB
฿54,333.3462
|1 APS до TWD
NT$52,485.2732
|1 APS до CHF
Fr1,446.318
|1 APS до HKD
HK$12,502.6156
|1 APS до MAD
.د.م16,038.0596