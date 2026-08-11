Сьогоднішня ціна aPriori Monad LST

Поточна ціна aPriori Monad LST (APRMON) сьогодні становить $ 0,02395118, зі зміною 1,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APRMON до USD становить $ 0,02395118 за APRMON.

aPriori Monad LST наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 603 539, з циркуляційною пропозицією у 25,22M APRMON. Протягом останніх 24 годин APRMON торгувався між $ 0,02327622 (мінімум) та $ 0,02486265 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03891943, тоді як історичний мінімум — $ 0,01667793.

У короткостроковій динаміці APRMON змінився на +0,91% за останню годину та на +6,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,61K.

Ринкова інформація щодо aPriori Monad LST (APRMON)

Ринкова капіталізація $ 603,54K$ 603,54K $ 603,54K Обсяг (за 24 год) $ 15,61K$ 15,61K $ 15,61K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 603,95K$ 603,95K $ 603,95K Циркуляційне постачання 25,22M 25,22M 25,22M Загальна пропозиція 25 216 005,41545463 25 216 005,41545463 25 216 005,41545463

Поточна ринкова капіталізація aPriori Monad LST — $ 603,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,61K. Циркуляційна пропозиція APRMON — 25,22M, зі загальною пропозицією 25216005.41545463. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 603,95K.