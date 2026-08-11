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Поточна ціна aPriori Monad LST сьогодні становить 0,02395118 USD. Ринкова капіталізація APRMON становить 603 539 USD. Відстежуйте оновлення цін APRMON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна aPriori Monad LST сьогодні становить 0,02395118 USD. Ринкова капіталізація APRMON становить 603 539 USD. Відстежуйте оновлення цін APRMON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про APRMON

Інформація про ціну APRMON

Що таке APRMON

Офіційний вебсайт APRMON

Токеноміка APRMON

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Ціна aPriori Monad LST (APRMON)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 APRMON до USD:

$0,02377645
$0,02377645$0,02377645
+1,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни aPriori Monad LST (APRMON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:01:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна aPriori Monad LST

Поточна ціна aPriori Monad LST (APRMON) сьогодні становить $ 0,02395118, зі зміною 1,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APRMON до USD становить $ 0,02395118 за APRMON.

aPriori Monad LST наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 603 539, з циркуляційною пропозицією у 25,22M APRMON. Протягом останніх 24 годин APRMON торгувався між $ 0,02327622 (мінімум) та $ 0,02486265 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03891943, тоді як історичний мінімум — $ 0,01667793.

У короткостроковій динаміці APRMON змінився на +0,91% за останню годину та на +6,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,61K.

Ринкова інформація щодо aPriori Monad LST (APRMON)

$ 603,54K
$ 603,54K$ 603,54K

$ 15,61K
$ 15,61K$ 15,61K

$ 603,95K
$ 603,95K$ 603,95K

25,22M
25,22M 25,22M

25 216 005,41545463
25 216 005,41545463 25 216 005,41545463

Поточна ринкова капіталізація aPriori Monad LST — $ 603,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,61K. Циркуляційна пропозиція APRMON — 25,22M, зі загальною пропозицією 25216005.41545463. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 603,95K.

Історія ціни aPriori Monad LST у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02327622
$ 0,02327622$ 0,02327622
Мін. за 24 год
$ 0,02486265
$ 0,02486265$ 0,02486265
Макс. за 24 год

$ 0,02327622
$ 0,02327622$ 0,02327622

$ 0,02486265
$ 0,02486265$ 0,02486265

$ 0,03891943
$ 0,03891943$ 0,03891943

$ 0,01667793
$ 0,01667793$ 0,01667793

+0,91%

+1,90%

+6,92%

+6,92%

Історія ціни aPriori Monad LST (APRMON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aPriori Monad LST до USD становила $ +0,00044657.
За останні 30 днів зміна ціни aPriori Monad LST до USD становила $ +0,0003617801.
За останні 60 днів зміна ціни aPriori Monad LST до USD становила $ +0,0012215293.
За останні 90 днів зміна ціни aPriori Monad LST до USD становила $ -0,000000404070269292.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00044657+1,90%
30 днів$ +0,0003617801+1,51%
60 днів$ +0,0012215293+5,10%
90 днів$ -0,000000404070269292-0,00%

Прогноз ціни aPriori Monad LST

Прогноз ціни aPriori Monad LST (APRMON) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна APRMON у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни aPriori Monad LST (APRMON) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна aPriori Monad LST потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне aPriori Monad LST у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни APRMON на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни aPriori Monad LST.

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Ресурс aPriori Monad LST (APRMON)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Liquid StakingLiquid Staking TokensMonad Ecosystem

Про aPriori Monad LST

Яка зараз актуальна вартість aPriori Monad LST?

Сьогодні aPriori Monad LST торгується за ціною ₴1.0557746252705769920000, змінивши свою ціну на 1.89% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є APRMON саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має aPriori Monad LST сьогодні?

aPriori Monad LST має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував APRMON протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴1.0260222021718975680000 до ₴1.0959524744494221600000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі APRMON сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику aPriori Monad LST?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Monad Ecosystem, побудований на --, профіль ризику APRMON може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про aPriori Monad LST

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:01:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для aPriori Monad LST (APRMON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про aPriori Monad LST

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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