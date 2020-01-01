Токеноміка April (APRIL) Дізнайтеся ключову інформацію про April (APRIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація April (APRIL) Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Офіційний вебсайт: https://apriloracle.com Купити APRIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни April (APRIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена April (APRIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,64K $ 32,64K $ 32,64K Загальна пропозиція: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M Циркуляційна пропозиція: $ 106,62M $ 106,62M $ 106,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,26K $ 38,26K $ 38,26K Історичний максимум: $ 0,201633 $ 0,201633 $ 0,201633 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030618 $ 0,00030618 $ 0,00030618 Дізнайтеся більше про ціну April (APRIL)

Токеноміка April (APRIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки April (APRIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APRIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APRIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APRIL, досліджуйте ціну токена APRIL в реальному часі!

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