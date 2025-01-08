Ціна Apricot (APRT)
Поточна ціна Apricot (APRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.14K USD. Ціна APRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apricot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.49 USD
- зміна ціни Apricot протягом дня — +0.62%
- циркуляційна пропозиція – 164.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apricot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apricot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apricot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apricot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.62%
|30 днів
|$ 0
|+0.02%
|60 днів
|$ 0
|+21.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apricot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.62%
+3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"
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