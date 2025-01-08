Сьогоднішня ціна Apricot (APRT)

Поточна ціна Apricot (APRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.14K USD. Ціна APRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apricot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.49 USD

- зміна ціни Apricot протягом дня — +0.62%

- циркуляційна пропозиція – 164.50M USD

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