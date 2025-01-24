Сьогоднішня ціна Apraemio (APRA)

Поточна ціна Apraemio (APRA) сьогодні становить 0.17166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apraemio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.49K USD

- зміна ціни Apraemio протягом дня — -3.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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