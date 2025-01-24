Ціна Apraemio (APRA)
Поточна ціна Apraemio (APRA) сьогодні становить 0.17166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apraemio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.49K USD
- зміна ціни Apraemio протягом дня — -3.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apraemio до USD становила $ -0.0064881479678131.
За останні 30 днів зміна ціни Apraemio до USD становила $ -0.0348310671.
За останні 60 днів зміна ціни Apraemio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apraemio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0064881479678131
|-3.64%
|30 днів
|$ -0.0348310671
|-20.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apraemio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-3.64%
-12.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apraemio is a new RWA web3 project which is looking to advance the asset backed tokens. Having secured a 30 year partnership with a gold mine in Mali, Apraemio has created a token which is backed by 50% of the output from the mine. The token itself is a utility token which allows holders access to make real world purchases across Europe including property, cars, and more. Apraemio looks to provide the crypto space with a hedge against crypto market volatility, for token holders to diversify their portfolios with physical gold reserves.
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