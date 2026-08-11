Сьогоднішня ціна AppLovin xStock

Поточна ціна AppLovin xStock (APPX) сьогодні становить $ 340,66, зі зміною 2,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APPX до USD становить $ 340,66 за APPX.

AppLovin xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 223 387, з циркуляційною пропозицією у 655,74 APPX. Протягом останніх 24 годин APPX торгувався між $ 338,88 (мінімум) та $ 349,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 744,68, тоді як історичний мінімум — $ 334,07.

У короткостроковій динаміці APPX змінився на -0,00% за останню годину та на -17,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 347,24.

Ринкова інформація щодо AppLovin xStock (APPX)

Ринкова капіталізація $ 223,39K$ 223,39K $ 223,39K Обсяг (за 24 год) $ 347,24$ 347,24 $ 347,24 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,15M$ 67,15M $ 67,15M Циркуляційне постачання 655,74 655,74 655,74 Загальна пропозиція 197 122,7793214158 197 122,7793214158 197 122,7793214158

Поточна ринкова капіталізація AppLovin xStock — $ 223,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 347,24. Циркуляційна пропозиція APPX — 655,74, зі загальною пропозицією 197122.7793214158. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,15M.