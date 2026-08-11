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Поточна ціна AppLovin xStock сьогодні становить 340,66 USD. Ринкова капіталізація APPX становить 223 387 USD. Відстежуйте оновлення цін APPX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AppLovin xStock сьогодні становить 340,66 USD. Ринкова капіталізація APPX становить 223 387 USD. Відстежуйте оновлення цін APPX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке APPX

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Ціна AppLovin xStock (APPX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 APPX до USD:

$340,64
$340,64$340,64
-2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AppLovin xStock (APPX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:01:01 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AppLovin xStock

Поточна ціна AppLovin xStock (APPX) сьогодні становить $ 340,66, зі зміною 2,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APPX до USD становить $ 340,66 за APPX.

AppLovin xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 223 387, з циркуляційною пропозицією у 655,74 APPX. Протягом останніх 24 годин APPX торгувався між $ 338,88 (мінімум) та $ 349,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 744,68, тоді як історичний мінімум — $ 334,07.

У короткостроковій динаміці APPX змінився на -0,00% за останню годину та на -17,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 347,24.

Ринкова інформація щодо AppLovin xStock (APPX)

$ 223,39K
$ 223,39K$ 223,39K

$ 347,24
$ 347,24$ 347,24

$ 67,15M
$ 67,15M$ 67,15M

655,74
655,74 655,74

197 122,7793214158
197 122,7793214158 197 122,7793214158

Поточна ринкова капіталізація AppLovin xStock — $ 223,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 347,24. Циркуляційна пропозиція APPX — 655,74, зі загальною пропозицією 197122.7793214158. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,15M.

Історія ціни AppLovin xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 338,88
$ 338,88$ 338,88
Мін. за 24 год
$ 349,06
$ 349,06$ 349,06
Макс. за 24 год

$ 338,88
$ 338,88$ 338,88

$ 349,06
$ 349,06$ 349,06

$ 744,68
$ 744,68$ 744,68

$ 334,07
$ 334,07$ 334,07

-0,00%

-2,05%

-17,13%

-17,13%

Історія ціни AppLovin xStock (APPX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AppLovin xStock до USD становила $ -7,1345584884924165.
За останні 30 днів зміна ціни AppLovin xStock до USD становила $ -106,9690454980.
За останні 60 днів зміна ціни AppLovin xStock до USD становила $ -105,0549110240.
За останні 90 днів зміна ціни AppLovin xStock до USD становила $ +0,00500843872644.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -7,1345584884924165-2,05%
30 днів$ -106,9690454980-31,40%
60 днів$ -105,0549110240-30,83%
90 днів$ +0,00500843872644+0,00%

Прогноз ціни AppLovin xStock

Прогноз ціни AppLovin xStock (APPX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна APPX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AppLovin xStock (APPX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AppLovin xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AppLovin xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни APPX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AppLovin xStock.

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Ресурс AppLovin xStock (APPX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про AppLovin xStock

Яка зараз ринкова ціна APPX?

Зараз його вартість становить ₴15016.3868270655040000, що відображає зміну ціни на -2.05% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність AppLovin xStock на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, APPX демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для APPX?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- APPX. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для AppLovin xStock?

Він торгувався в діапазоні від ₴14937.9239357598720000 до ₴15386.6611455864640000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність APPX на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре APPX інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про AppLovin xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:01:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AppLovin xStock (APPX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,75736$0,75736

+71,62%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1690
$3,1690$3,1690

+75,94%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00861
$0,00861$0,00861

+43,73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51919
$0,51919$0,51919

+35,96%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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