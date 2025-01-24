Сьогоднішня ціна Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL)

Поточна ціна Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) сьогодні становить 10.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAAPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apple Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.86 USD

- зміна ціни Apple Tokenized Stock Defichain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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