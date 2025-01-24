Ціна Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL)
Поточна ціна Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) сьогодні становить 10.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAAPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apple Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.86 USD
- зміна ціни Apple Tokenized Stock Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apple Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apple Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -2.2002870000.
За останні 60 днів зміна ціни Apple Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -4.8534930000.
За останні 90 днів зміна ціни Apple Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +5.936853482385593.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -2.2002870000
|-22.00%
|60 днів
|$ -4.8534930000
|-48.53%
|90 днів
|$ +5.936853482385593
|+146.11%
Останній аналіз цін Apple Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+29.03%
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