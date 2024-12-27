Сьогоднішня ціна Apple Cat ($ACAT)

Поточна ціна Apple Cat ($ACAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 223.07K USD. Ціна $ACAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apple Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD

- зміна ціни Apple Cat протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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