Ціна Apple Cat ($ACAT)
Поточна ціна Apple Cat ($ACAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 223.07K USD. Ціна $ACAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apple Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD
- зміна ціни Apple Cat протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apple Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apple Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apple Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apple Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.28%
|30 днів
|$ 0
|-32.97%
|60 днів
|$ 0
|-49.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apple Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-0.28%
-13.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apple Cat Meme token on Solana blockchain. Community driven.
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