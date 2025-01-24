Сьогоднішня ціна Apollo FTW (FTW)

Поточна ціна Apollo FTW (FTW) сьогодні становить 0.00121504 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apollo FTW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD

- зміна ціни Apollo FTW протягом дня — -0.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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