Токеноміка Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Дізнайтеся ключову інформацію про Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. Офіційний вебсайт: https://securitize.io/primary-market/apollo-diversified-credit-securitize-fund Купити ACRED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,59M $ 108,59M $ 108,59M Загальна пропозиція: $ 104,92K $ 104,92K $ 104,92K Циркуляційна пропозиція: $ 104,92K $ 104,92K $ 104,92K FDV (повністю розведена вартість): $ 108,59M $ 108,59M $ 108,59M Історичний максимум: $ 1 035,62 $ 1 035,62 $ 1 035,62 Історичний мінімум: $ 1 004,33 $ 1 004,33 $ 1 004,33 Поточна ціна: $ 1 034,96 $ 1 034,96 $ 1 034,96 Дізнайтеся більше про ціну Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Токеноміка Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACRED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACRED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACRED, досліджуйте ціну токена ACRED в реальному часі!

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