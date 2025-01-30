Ціна APOLLO AI by Virtuals (APL)
Поточна ціна APOLLO AI by Virtuals (APL) сьогодні становить 0.00018926 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності APOLLO AI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.65K USD
- зміна ціни APOLLO AI by Virtuals протягом дня — -3.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни APOLLO AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни APOLLO AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни APOLLO AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни APOLLO AI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін APOLLO AI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-3.15%
--
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