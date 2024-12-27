Ціна Apollo (APL)
Поточна ціна Apollo (APL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.06M USD. Ціна APL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apollo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21 USD
- зміна ціни Apollo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 14.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apollo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apollo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apollo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apollo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+158.34%
|60 днів
|$ 0
|-67.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apollo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utilizing a community of world-class developers, managers, marketers and researchers, the Apollo community, backed by the Apollo Foundation, has set out to accomplish the goal of making Apollo the most technologically advanced, feature-rich currency on the market. The Apollo Foundation understands the demands of a top tier cryptocurrency and they believe they can create a coin that will integrate everything necessary to replace the current currency options. Having started from NXT, a proven cryptocurrency, the Apollo Foundation will continue development with the goal of being first all-in-one cryptocurrency, innovating and incorporating every ability that could be beneficial in a digital currency, all in a single decentralized platform. The first major update, Olympus Protocol, puts mass adoption-proof privacy at Apollo's core. This is because the Apollo Foundation knows the ability for a user to buy, sell, trade and send in absolute secrecy is vital in an industry that could be moments away from intense regulation. The Apollo team is here because they believe the only person or entity that should be in control of your funds is you.
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