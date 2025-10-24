Актуальна ціна APO сьогодні становить 0,169824 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна APO сьогодні становить 0,169824 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APO на MEXC вже зараз.

Ціна APO (APO)

Актуальна ціна 1 APO до USD:

$0,170162
+0,10%1D
Графік ціни APO (APO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:15:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни APO (APO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+1,16%

-0,01%

+1,37%

+1,37%

Актуальна ціна APO (APO) становить $0,169824. За останні 24 години APO торгувався між мінімумом у $ 0,166075 і максимумом у $ 0,17164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APO становить $ 0,222348, тоді як його історичний мінімум — $ 0,068552.

Що стосується короткострокових результатів, то APO змінився на +1,16% за останню годину, -0,01% за 24 години та на +1,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо APO (APO)

Поточна ринкова капіталізація APO — $ 166,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APO — 980,44K, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,01M.

Історія ціни APO (APO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни APO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни APO до USD становила $ -0,0153338844.
За останні 60 днів зміна ціни APO до USD становила $ -0,0132457285.
За останні 90 днів зміна ціни APO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,01%
30 днів$ -0,0153338844-9,02%
60 днів$ -0,0132457285-7,79%
90 днів$ 0--

Що таке APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс APO (APO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни APO (USD)

Скільки коштуватиме APO (APO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів APO (APO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо APO.

Перегляньте прогноз ціни APO вже зараз!

APO до місцевих валют

Токеноміка APO (APO)

Розуміння токеноміки APO (APO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена APO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про APO (APO)

Скільки сьогодні коштує APO (APO)?
Актуальна ціна APO у USD становить 0,169824 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна APO до USD?
Поточна ціна APO до USD — $ 0,169824. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація APO?
Ринкова капіталізація APO — $ 166,74K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція APO?
Циркуляційна пропозиція APO — 980,44K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) APO?
APO досяг історичної максимальної ціни у 0,222348 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) APO?
Історична мінімальна ціна APO становила 0,068552 USD.
Який обсяг торгівлі APO?
Актуальний обсяг торгівлі APO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна APO цього року?
APO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни APO для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.