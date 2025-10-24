Інформація щодо ціни APO (APO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,166075 $ 0,166075 $ 0,166075 Мін. за 24 год $ 0,17164 $ 0,17164 $ 0,17164 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,166075$ 0,166075 $ 0,166075 Макс. за 24 год $ 0,17164$ 0,17164 $ 0,17164 Рекордний максимум $ 0,222348$ 0,222348 $ 0,222348 Найнижча ціна $ 0,068552$ 0,068552 $ 0,068552 Зміна ціни (за 1 год) +1,16% Зміна ціни (1 дн.) -0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,37%

Актуальна ціна APO (APO) становить $0,169824. За останні 24 години APO торгувався між мінімумом у $ 0,166075 і максимумом у $ 0,17164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APO становить $ 0,222348, тоді як його історичний мінімум — $ 0,068552.

Що стосується короткострокових результатів, то APO змінився на +1,16% за останню годину, -0,01% за 24 години та на +1,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо APO (APO)

Ринкова капіталізація $ 166,74K$ 166,74K $ 166,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,01M$ 34,01M $ 34,01M Циркуляційне постачання 980,44K 980,44K 980,44K Загальна пропозиція 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація APO — $ 166,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APO — 980,44K, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,01M.