Сьогоднішня ціна apM Coin (APM)

Поточна ціна apM Coin (APM) сьогодні становить 0.00330015 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна APM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності apM Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.86K USD

- зміна ціни apM Coin протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 361.88M USD

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