Ціна apM Coin (APM)
Поточна ціна apM Coin (APM) сьогодні становить 0.00330015 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна APM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності apM Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.86K USD
- зміна ціни apM Coin протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 361.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни apM Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни apM Coin до USD становила $ -0.0004013814.
За останні 60 днів зміна ціни apM Coin до USD становила $ -0.0001622845.
За останні 90 днів зміна ціни apM Coin до USD становила $ -0.0005381065959528725.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ -0.0004013814
|-12.16%
|60 днів
|$ -0.0001622845
|-4.91%
|90 днів
|$ -0.0005381065959528725
|-14.01%
Останній аналіз цін apM Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+1.03%
-4.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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