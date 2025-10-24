Інформація щодо ціни APIX (APIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,23% Зміна ціни (1 дн.) -1,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,50%

Актуальна ціна APIX (APIX) становить --. За останні 24 години APIX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APIX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то APIX змінився на +1,23% за останню годину, -1,02% за 24 години та на -11,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо APIX (APIX)

Ринкова капіталізація $ 553,37K$ 553,37K $ 553,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 556,79K$ 556,79K $ 556,79K Циркуляційне постачання 9,83B 9,83B 9,83B Загальна пропозиція 9 888 750 000,0 9 888 750 000,0 9 888 750 000,0

Поточна ринкова капіталізація APIX — $ 553,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APIX — 9,83B, зі загальною пропозицією 9888750000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 556,79K.