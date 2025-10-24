Актуальна ціна Apillon сьогодні становить 0,00378588 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NCTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NCTR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Apillon сьогодні становить 0,00378588 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NCTR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NCTR на MEXC вже зараз.

$0,00378588
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Apillon (NCTR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:14:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Apillon (NCTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,04553041
$ 0,00289909
0,00%

Актуальна ціна Apillon (NCTR) становить $0,00378588. За останні 24 години NCTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NCTR становить $ 0,04553041, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00289909.

Що стосується короткострокових результатів, то NCTR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Apillon (NCTR)

$ 156,47K
--
$ 567,88K
41,57M
150 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Apillon — $ 156,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NCTR — 41,57M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 567,88K.

Історія ціни Apillon (NCTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apillon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apillon до USD становила $ -0,0005076690.
За останні 60 днів зміна ціни Apillon до USD становила $ +0,0007042122.
За останні 90 днів зміна ціни Apillon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0005076690-13,40%
60 днів$ +0,0007042122+18,60%
90 днів$ 0--

Що таке Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Apillon (USD)

Скільки коштуватиме Apillon (NCTR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Apillon (NCTR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Apillon.

Перегляньте прогноз ціни Apillon вже зараз!

NCTR до місцевих валют

Токеноміка Apillon (NCTR)

Розуміння токеноміки Apillon (NCTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NCTR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Apillon (NCTR)

Скільки сьогодні коштує Apillon (NCTR)?
Актуальна ціна NCTR у USD становить 0,00378588 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NCTR до USD?
Поточна ціна NCTR до USD — $ 0,00378588. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Apillon?
Ринкова капіталізація NCTR — $ 156,47K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NCTR?
Циркуляційна пропозиція NCTR — 41,57M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NCTR?
NCTR досяг історичної максимальної ціни у 0,04553041 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NCTR?
Історична мінімальна ціна NCTR становила 0,00289909 USD.
Який обсяг торгівлі NCTR?
Актуальний обсяг торгівлі NCTR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NCTR цього року?
NCTR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NCTR для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.