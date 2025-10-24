Інформація щодо ціни Apillon (NCTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04553041$ 0,04553041 $ 0,04553041 Найнижча ціна $ 0,00289909$ 0,00289909 $ 0,00289909 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Apillon (NCTR) становить $0,00378588. За останні 24 години NCTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NCTR становить $ 0,04553041, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00289909.

Що стосується короткострокових результатів, то NCTR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Apillon (NCTR)

Ринкова капіталізація $ 156,47K$ 156,47K $ 156,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 567,88K$ 567,88K $ 567,88K Циркуляційне постачання 41,57M 41,57M 41,57M Загальна пропозиція 150 000 000,0 150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Apillon — $ 156,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NCTR — 41,57M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 567,88K.