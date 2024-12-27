Ціна Apicoin (API)
Поточна ціна Apicoin (API) сьогодні становить 0.00100118 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна API до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apicoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.07K USD
- зміна ціни Apicoin протягом дня — +10.54%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apicoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apicoin до USD становила $ +0.0001838178.
За останні 60 днів зміна ціни Apicoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apicoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.54%
|30 днів
|$ +0.0001838178
|+18.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apicoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.29%
+10.54%
-16.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token.
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