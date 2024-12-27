Сьогоднішня ціна Apicoin (API)

Поточна ціна Apicoin (API) сьогодні становить 0.00100118 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна API до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apicoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.07K USD

- зміна ціни Apicoin протягом дня — +10.54%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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