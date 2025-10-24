Актуальна ціна ApexToken сьогодні становить 0,00101129 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ApexToken сьогодні становить 0,00101129 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APX на MEXC вже зараз.

Докладніше про APX

Інформація про ціну APX

Whitepaper APX

Офіційний вебсайт APX

Токеноміка APX

Прогноз ціни APX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ApexToken

Ціна ApexToken (APX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 APX до USD:

$0,00101129
$0,00101129$0,00101129
+1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ApexToken (APX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:14:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ApexToken (APX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,0010113
$ 0,0010113$ 0,0010113
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0010113
$ 0,0010113$ 0,0010113

$ 0,00208163
$ 0,00208163$ 0,00208163

$ 0
$ 0$ 0

+0,16%

+1,43%

-5,72%

-5,72%

Актуальна ціна ApexToken (APX) становить $0,00101129. За останні 24 години APX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,0010113, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APX становить $ 0,00208163, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то APX змінився на +0,16% за останню годину, +1,43% за 24 години та на -5,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ApexToken (APX)

$ 949,22K
$ 949,22K$ 949,22K

--
----

$ 30,33M
$ 30,33M$ 30,33M

938,62M
938,62M 938,62M

29 988 721 344,20672
29 988 721 344,20672 29 988 721 344,20672

Поточна ринкова капіталізація ApexToken — $ 949,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APX — 938,62M, зі загальною пропозицією 29988721344.20672. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,33M.

Історія ціни ApexToken (APX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ApexToken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ApexToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ApexToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ApexToken до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,43%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке ApexToken (APX)

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни ApexToken (USD)

Скільки коштуватиме ApexToken (APX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ApexToken (APX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ApexToken.

Перегляньте прогноз ціни ApexToken вже зараз!

APX до місцевих валют

Токеноміка ApexToken (APX)

Розуміння токеноміки ApexToken (APX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена APX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ApexToken (APX)

Скільки сьогодні коштує ApexToken (APX)?
Актуальна ціна APX у USD становить 0,00101129 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна APX до USD?
Поточна ціна APX до USD — $ 0,00101129. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ApexToken?
Ринкова капіталізація APX — $ 949,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція APX?
Циркуляційна пропозиція APX — 938,62M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) APX?
APX досяг історичної максимальної ціни у 0,00208163 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) APX?
Історична мінімальна ціна APX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі APX?
Актуальний обсяг торгівлі APX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна APX цього року?
APX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни APX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:14:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ApexToken (APX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.