Інформація щодо ціни ApexToken (APX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,0010113 $ 0,0010113 $ 0,0010113 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,0010113$ 0,0010113 $ 0,0010113 Рекордний максимум $ 0,00208163$ 0,00208163 $ 0,00208163 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,16% Зміна ціни (1 дн.) +1,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,72%

Актуальна ціна ApexToken (APX) становить $0,00101129. За останні 24 години APX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,0010113, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APX становить $ 0,00208163, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то APX змінився на +0,16% за останню годину, +1,43% за 24 години та на -5,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ApexToken (APX)

Ринкова капіталізація $ 949,22K$ 949,22K $ 949,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,33M$ 30,33M $ 30,33M Циркуляційне постачання 938,62M 938,62M 938,62M Загальна пропозиція 29 988 721 344,20672 29 988 721 344,20672 29 988 721 344,20672

Поточна ринкова капіталізація ApexToken — $ 949,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APX — 938,62M, зі загальною пропозицією 29988721344.20672. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,33M.