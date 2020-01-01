Токеноміка Apexrom (APR) Дізнайтеся ключову інформацію про Apexrom (APR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Apexrom (APR) APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Офіційний вебсайт: https://www.apexrom.com/ Whitepaper: https://www.apexrom.com/en/white-paper Купити APR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Apexrom (APR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Apexrom (APR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 400,03K $ 400,03K $ 400,03K Загальна пропозиція: $ 969,97M $ 969,97M $ 969,97M Циркуляційна пропозиція: $ 454,58M $ 454,58M $ 454,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 853,58K $ 853,58K $ 853,58K Історичний максимум: $ 0,00123536 $ 0,00123536 $ 0,00123536 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00088001 $ 0,00088001 $ 0,00088001 Дізнайтеся більше про ціну Apexrom (APR)

Токеноміка Apexrom (APR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Apexrom (APR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APR, досліджуйте ціну токена APR в реальному часі!

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