Сьогоднішня ціна Apexrom (APR)

Поточна ціна Apexrom (APR) сьогодні становить 0.00119987 USD з ринковою капіталізацією $ 545.43K USD. Ціна APR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apexrom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72K USD

- зміна ціни Apexrom протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 454.58M USD

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