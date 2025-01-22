Ціна Apexrom (APR)
Поточна ціна Apexrom (APR) сьогодні становить 0.00119987 USD з ринковою капіталізацією $ 545.43K USD. Ціна APR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apexrom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72K USD
- зміна ціни Apexrom протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 454.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apexrom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apexrom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apexrom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apexrom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apexrom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.05%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy
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