Ціна Apex (SN1)
Поточна ціна Apex (SN1) сьогодні становить 10,11 USD з ринковою капіталізацією $ 12,11M USD. Ціна SN1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apex:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Apex протягом дня — +1,37%
- циркуляційна пропозиція – 1,20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apex до USD становила $ +0,136856.
За останні 30 днів зміна ціни Apex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,136856
|+1,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,44%
+1,37%
-15,52%
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