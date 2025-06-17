Сьогоднішня ціна Apex (SN1)

Поточна ціна Apex (SN1) сьогодні становить 10,11 USD з ринковою капіталізацією $ 12,11M USD. Ціна SN1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apex:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Apex протягом дня — +1,37%

- циркуляційна пропозиція – 1,20M USD

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