Ціна Apetardio (APETARDIO)
Поточна ціна Apetardio (APETARDIO) сьогодні становить 0.00050985 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APETARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apetardio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.18K USD
- зміна ціни Apetardio протягом дня — +3.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apetardio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apetardio до USD становила $ -0.0003410954.
За останні 60 днів зміна ціни Apetardio до USD становила $ +0.0000716540.
За останні 90 днів зміна ціни Apetardio до USD становила $ +0.0002770640691783998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.42%
|30 днів
|$ -0.0003410954
|-66.90%
|60 днів
|$ +0.0000716540
|+14.05%
|90 днів
|$ +0.0002770640691783998
|+119.02%
Останній аналіз цін Apetardio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+3.42%
-47.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apetardio is a memecoin. The specialist apes on base
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RM0.002253537
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₺0.018191448
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₹0.043989858
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Rp8.2233859455
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