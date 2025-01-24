Сьогоднішня ціна Apetardio (APETARDIO)

Поточна ціна Apetardio (APETARDIO) сьогодні становить 0.00050985 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APETARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apetardio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.18K USD

- зміна ціни Apetardio протягом дня — +3.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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