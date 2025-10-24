Інформація щодо ціни ApeStrategy (APESTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00328735 $ 0,00328735 $ 0,00328735 Мін. за 24 год $ 0,00383578 $ 0,00383578 $ 0,00383578 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00328735$ 0,00328735 $ 0,00328735 Макс. за 24 год $ 0,00383578$ 0,00383578 $ 0,00383578 Рекордний максимум $ 0,0246464$ 0,0246464 $ 0,0246464 Найнижча ціна $ 0,00205629$ 0,00205629 $ 0,00205629 Зміна ціни (за 1 год) +2,21% Зміна ціни (1 дн.) -4,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,27%

Актуальна ціна ApeStrategy (APESTR) становить $0,0035588. За останні 24 години APESTR торгувався між мінімумом у $ 0,00328735 і максимумом у $ 0,00383578, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APESTR становить $ 0,0246464, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00205629.

Що стосується короткострокових результатів, то APESTR змінився на +2,21% за останню годину, -4,48% за 24 години та на -33,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ApeStrategy (APESTR)

Ринкова капіталізація $ 3,47M$ 3,47M $ 3,47M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,47M$ 3,47M $ 3,47M Циркуляційне постачання 974,86M 974,86M 974,86M Загальна пропозиція 974 860 508,4732546 974 860 508,4732546 974 860 508,4732546

Поточна ринкова капіталізація ApeStrategy — $ 3,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APESTR — 974,86M, зі загальною пропозицією 974860508.4732546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,47M.