Токеноміка ApeScreener (APES) Дізнайтеся ключову інформацію про ApeScreener (APES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ApeScreener (APES) Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: Poor risk management

Emotional trading

Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: Identifying the best trades for you

Controlling risks effectively

Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets.

Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time.

Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low. Офіційний вебсайт: https://apescreener.xyz/ Whitepaper: https://docs.apescreener.xyz/ Купити APES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ApeScreener (APES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ApeScreener (APES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Історичний максимум: $ 0,167266 $ 0,167266 $ 0,167266 Історичний мінімум: $ 0,00165652 $ 0,00165652 $ 0,00165652 Поточна ціна: $ 0,01814871 $ 0,01814871 $ 0,01814871 Дізнайтеся більше про ціну ApeScreener (APES)

Токеноміка ApeScreener (APES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ApeScreener (APES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APES, досліджуйте ціну токена APES в реальному часі!

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