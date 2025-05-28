Ціна ApeScreener (APES)
Поточна ціна ApeScreener (APES) сьогодні становить 0,03191465 USD з ринковою капіталізацією $ 3,19M USD. Ціна APES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ApeScreener:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ApeScreener протягом дня — -4,97%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ApeScreener до USD становила $ -0,0016694592845653.
За останні 30 днів зміна ціни ApeScreener до USD становила $ +0,0041676990.
За останні 60 днів зміна ціни ApeScreener до USD становила $ +0,0167737304.
За останні 90 днів зміна ціни ApeScreener до USD становила $ +0,002424006263116477.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0016694592845653
|-4,97%
|30 днів
|$ +0,0041676990
|+13,06%
|60 днів
|$ +0,0167737304
|+52,56%
|90 днів
|$ +0,002424006263116477
|+8,22%
Останній аналіз цін ApeScreener: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,12%
-4,97%
-10,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: - Poor risk management - Emotional trading - Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: - Identifying the best trades for you - Controlling risks effectively - Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: - Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets. - Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time. - Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.
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