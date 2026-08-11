Сьогоднішня ціна Apes Together Strong

Поточна ціна Apes Together Strong (APES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APES до USD становить $ 0 за APES.

Apes Together Strong наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 147 026, з циркуляційною пропозицією у 1,00B APES. Протягом останніх 24 годин APES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00291432, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці APES змінився на +0,06% за останню годину та на -90,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 795,06.

Ринкова інформація щодо Apes Together Strong (APES)

Ринкова капіталізація $ 147,03K$ 147,03K $ 147,03K Обсяг (за 24 год) $ 795,06$ 795,06 $ 795,06 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 147,03K$ 147,03K $ 147,03K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Apes Together Strong — $ 147,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 795,06. Циркуляційна пропозиція APES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 147,03K.