Сьогоднішня ціна Apes Go Bananas (AGB)

Поточна ціна Apes Go Bananas (AGB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.32K USD. Ціна AGB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apes Go Bananas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.97 USD

- зміна ціни Apes Go Bananas протягом дня — +3.37%

- циркуляційна пропозиція – 819.20T USD

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