Ціна Apes Go Bananas (AGB)
Поточна ціна Apes Go Bananas (AGB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.32K USD. Ціна AGB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apes Go Bananas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.97 USD
- зміна ціни Apes Go Bananas протягом дня — +3.37%
- циркуляційна пропозиція – 819.20T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apes Go Bananas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apes Go Bananas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apes Go Bananas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apes Go Bananas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.37%
|30 днів
|$ 0
|-24.80%
|60 днів
|$ 0
|-12.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apes Go Bananas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
+3.37%
-5.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.
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