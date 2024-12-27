Сьогоднішня ціна Aperture Finance (APTR)

Поточна ціна Aperture Finance (APTR) сьогодні становить 0.00808142 USD з ринковою капіталізацією $ 730.01K USD. Ціна APTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aperture Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.84K USD

- зміна ціни Aperture Finance протягом дня — +5.75%

- циркуляційна пропозиція – 90.90M USD

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