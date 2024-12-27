Ціна Aperture Finance (APTR)
Поточна ціна Aperture Finance (APTR) сьогодні становить 0.00808142 USD з ринковою капіталізацією $ 730.01K USD. Ціна APTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aperture Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.84K USD
- зміна ціни Aperture Finance протягом дня — +5.75%
- циркуляційна пропозиція – 90.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aperture Finance до USD становила $ +0.00043908.
За останні 30 днів зміна ціни Aperture Finance до USD становила $ -0.0020554703.
За останні 60 днів зміна ціни Aperture Finance до USD становила $ +0.0039053736.
За останні 90 днів зміна ціни Aperture Finance до USD становила $ +0.002761678164097509.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043908
|+5.75%
|30 днів
|$ -0.0020554703
|-25.43%
|60 днів
|$ +0.0039053736
|+48.33%
|90 днів
|$ +0.002761678164097509
|+51.91%
Останній аналіз цін Aperture Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.42%
+5.75%
-7.91%
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