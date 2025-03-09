Ціна ApeJackPot (APET)
Поточна ціна ApeJackPot (APET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.04K USD. Ціна APET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ApeJackPot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.81 USD
- зміна ціни ApeJackPot протягом дня — -6.87%
- циркуляційна пропозиція – 999.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ApeJackPot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ApeJackPot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ApeJackPot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ApeJackPot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ApeJackPot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-6.87%
-15.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ApeJackpot - Hold Tight - Win Big - Jackpot Dreams! ApeJackpot is a game-changing project that brings passive rewards to $APET holders – the core token of the ecosystem. Picture a pack of playful apes charging in to snatch a massive golden pot – that’s the spirit of ApeJackpot! With its innovative mechanism, holders don’t need to stake or manually claim rewards – everything happens automatically.
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