Ціна Apeiron (APRS)
Поточна ціна Apeiron (APRS) сьогодні становить 0.115378 USD з ринковою капіталізацією $ 13.31M USD. Ціна APRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apeiron:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99M USD
- зміна ціни Apeiron протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 115.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apeiron до USD становила $ -0.0018964968715028.
За останні 30 днів зміна ціни Apeiron до USD становила $ +0.0062485494.
За останні 60 днів зміна ціни Apeiron до USD становила $ +0.0141842367.
За останні 90 днів зміна ціни Apeiron до USD становила $ -0.0453227328084527.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0018964968715028
|-1.61%
|30 днів
|$ +0.0062485494
|+5.42%
|60 днів
|$ +0.0141842367
|+12.29%
|90 днів
|$ -0.0453227328084527
|-28.20%
Останній аналіз цін Apeiron: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.90%
-1.61%
-11.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
APRS is the token for the Apeiron game ecosystem.
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