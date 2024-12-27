Сьогоднішня ціна Apeiron (APRS)

Поточна ціна Apeiron (APRS) сьогодні становить 0.115378 USD з ринковою капіталізацією $ 13.31M USD. Ціна APRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apeiron:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99M USD

- зміна ціни Apeiron протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 115.85M USD

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