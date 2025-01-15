Ціна APEDOG (APEDOG)
Поточна ціна APEDOG (APEDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.42K USD. Ціна APEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності APEDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.88 USD
- зміна ціни APEDOG протягом дня — +5.24%
- циркуляційна пропозиція – 599.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни APEDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни APEDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни APEDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни APEDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін APEDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
+5.24%
-85.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain...
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