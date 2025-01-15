Сьогоднішня ціна APEDOG (APEDOG)

Поточна ціна APEDOG (APEDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.42K USD. Ціна APEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності APEDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.88 USD

- зміна ціни APEDOG протягом дня — +5.24%

- циркуляційна пропозиція – 599.21M USD

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