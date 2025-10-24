Інформація щодо ціни ApeChainHOES (HOES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001702 $ 0,00001702 $ 0,00001702 Мін. за 24 год $ 0,00001949 $ 0,00001949 $ 0,00001949 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001702$ 0,00001702 $ 0,00001702 Макс. за 24 год $ 0,00001949$ 0,00001949 $ 0,00001949 Рекордний максимум $ 0,000086$ 0,000086 $ 0,000086 Найнижча ціна $ 0,00000839$ 0,00000839 $ 0,00000839 Зміна ціни (за 1 год) +1,74% Зміна ціни (1 дн.) -0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,55%

Актуальна ціна ApeChainHOES (HOES) становить $0,00001894. За останні 24 години HOES торгувався між мінімумом у $ 0,00001702 і максимумом у $ 0,00001949, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOES становить $ 0,000086, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000839.

Що стосується короткострокових результатів, то HOES змінився на +1,74% за останню годину, -0,25% за 24 години та на +5,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ApeChainHOES (HOES)

Ринкова капіталізація $ 18,94K$ 18,94K $ 18,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,94K$ 18,94K $ 18,94K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ApeChainHOES — $ 18,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,94K.