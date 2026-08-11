Сьогоднішня ціна ApeBond

Поточна ціна ApeBond (ABOND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ABOND до USD становить $ 0 за ABOND.

ApeBond наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 156 507, з циркуляційною пропозицією у 380,97M ABOND. Протягом останніх 24 годин ABOND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,054057, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ABOND змінився на +0,38% за останню годину та на +8,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 57,30.

Ринкова інформація щодо ApeBond (ABOND)

Ринкова капіталізація $ 156,51K$ 156,51K $ 156,51K Обсяг (за 24 год) $ 57,30$ 57,30 $ 57,30 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,01K$ 155,01K $ 155,01K Циркуляційне постачання 380,97M 380,97M 380,97M Загальна пропозиція 350 376 485,79242575 350 376 485,79242575 350 376 485,79242575

Поточна ринкова капіталізація ApeBond — $ 156,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,30. Циркуляційна пропозиція ABOND — 380,97M, зі загальною пропозицією 350376485.79242575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,01K.