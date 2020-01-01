Токеноміка Ape Man (APEMAN)
Інформація Ape Man (APEMAN)
Here’s a concise version in English with approximately 400 characters:
$APEMAN: Unleash Your Instincts
Inspired by viral artist Matt Furie, creator of $PEPE, $BRETT, and $WOLF, $APEMAN is all about primal instinct and reacting in the moment. No taxes, no fees—just pure community-driven culture. Join the movement where memes meet freedom, uniting people through creativity, laughter, and spontaneity. $APEMAN isn’t just a token—it’s a way of life.
Токеноміка та аналіз ціни Ape Man (APEMAN)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ape Man (APEMAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Ape Man (APEMAN): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Ape Man (APEMAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів APEMAN, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APEMAN, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку APEMAN, досліджуйте ціну токена APEMAN в реальному часі!
Прогноз ціни APEMAN
Хочете знати, куди рухається APEMAN? Наша сторінка прогнозу ціни APEMAN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.