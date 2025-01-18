Сьогоднішня ціна Ape Man (APEMAN)

Поточна ціна Ape Man (APEMAN) сьогодні становить 0.00000171 USD з ринковою капіталізацією $ 717.58K USD. Ціна APEMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ape Man:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.27K USD

- зміна ціни Ape Man протягом дня — -17.33%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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