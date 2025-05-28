Сьогоднішня ціна Apartment (APARTMENT)

Поточна ціна Apartment (APARTMENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,81K USD. Ціна APARTMENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Apartment:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Apartment протягом дня — -11,33%

- циркуляційна пропозиція – 99 976,27T USD

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