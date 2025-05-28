Ціна Apartment (APARTMENT)
Поточна ціна Apartment (APARTMENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,81K USD. Ціна APARTMENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Apartment:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Apartment протягом дня — -11,33%
- циркуляційна пропозиція – 99 976,27T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Apartment до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Apartment до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Apartment до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Apartment до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Apartment: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,04%
-11,33%
-42,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1 Apartment = 1 $Apartment Hedge homes, own Apartment. 🏢 Apartment is a decentralized cryptocurrency that connects real estate with blockchain. With 1 $Apartment equal to 1 Apartment, this token offers virtual real estate investment opportunities, utilizing blockchain for transparency and security. As the "House coin" trend grows, Apartment allows users to participate in the real estate market with decentralization, community governance, and future-focused digital assets.
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