Інформація щодо ціни Anzens USDA (USDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Мін. за 24 год $ 1,034 $ 1,034 $ 1,034 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,01$ 1,01 $ 1,01 Макс. за 24 год $ 1,034$ 1,034 $ 1,034 Рекордний максимум $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Найнижча ціна $ 0,529751$ 0,529751 $ 0,529751 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,05%

Актуальна ціна Anzens USDA (USDA) становить $1,029. За останні 24 години USDA торгувався між мінімумом у $ 1,01 і максимумом у $ 1,034, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDA становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,529751.

Що стосується короткострокових результатів, то USDA змінився на +0,05% за останню годину, +0,41% за 24 години та на +2,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anzens USDA (USDA)

Ринкова капіталізація $ 10,37M$ 10,37M $ 10,37M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,37M$ 10,37M $ 10,37M Циркуляційне постачання 10,08M 10,08M 10,08M Загальна пропозиція 10 081 677,0 10 081 677,0 10 081 677,0

Поточна ринкова капіталізація Anzens USDA — $ 10,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDA — 10,08M, зі загальною пропозицією 10081677.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,37M.