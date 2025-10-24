Актуальна ціна Anzens USDA сьогодні становить 1,029 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Anzens USDA сьогодні становить 1,029 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDA на MEXC вже зараз.

Ціна Anzens USDA (USDA)

Актуальна ціна 1 USDA до USD:

$1,029
+0,40%1D
USD
Графік ціни Anzens USDA (USDA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:14:26 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Anzens USDA (USDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,01
Мін. за 24 год
$ 1,034
$ 1,034$ 1,034
Макс. за 24 год

$ 1,01
$ 1,034
$ 1,11
$ 0,529751
+0,05%

+0,41%

+2,05%

+2,05%

Актуальна ціна Anzens USDA (USDA) становить $1,029. За останні 24 години USDA торгувався між мінімумом у $ 1,01 і максимумом у $ 1,034, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDA становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,529751.

Що стосується короткострокових результатів, то USDA змінився на +0,05% за останню годину, +0,41% за 24 години та на +2,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anzens USDA (USDA)

$ 10,37M
--
$ 10,37M
10,08M
10 081 677,0
Поточна ринкова капіталізація Anzens USDA — $ 10,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDA — 10,08M, зі загальною пропозицією 10081677.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,37M.

Історія ціни Anzens USDA (USDA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anzens USDA до USD становила $ +0,00422324.
За останні 30 днів зміна ціни Anzens USDA до USD становила $ +0,0296005227.
За останні 60 днів зміна ціни Anzens USDA до USD становила $ +0,0207632649.
За останні 90 днів зміна ціни Anzens USDA до USD становила $ +0,0227606659303986.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00422324+0,41%
30 днів$ +0,0296005227+2,88%
60 днів$ +0,0207632649+2,02%
90 днів$ +0,0227606659303986+2,26%

Що таке Anzens USDA (USDA)

Ресурс Anzens USDA (USDA)

Прогноз ціни Anzens USDA (USD)

Скільки коштуватиме Anzens USDA (USDA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Anzens USDA (USDA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Anzens USDA.

Перегляньте прогноз ціни Anzens USDA вже зараз!

Токеноміка Anzens USDA (USDA)

Розуміння токеноміки Anzens USDA (USDA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Anzens USDA (USDA)

Скільки сьогодні коштує Anzens USDA (USDA)?
Актуальна ціна USDA у USD становить 1,029 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USDA до USD?
Поточна ціна USDA до USD — $ 1,029. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Anzens USDA?
Ринкова капіталізація USDA — $ 10,37M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USDA?
Циркуляційна пропозиція USDA — 10,08M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDA?
USDA досяг історичної максимальної ціни у 1,11 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDA?
Історична мінімальна ціна USDA становила 0,529751 USD.
Який обсяг торгівлі USDA?
Актуальний обсяг торгівлі USDA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USDA цього року?
USDA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Anzens USDA (USDA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.