Токеноміка Anzen USDz (USDZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Anzen USDz (USDZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Anzen USDz (USDZ) USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. Офіційний вебсайт: https://anzen.finance/ Whitepaper: https://docs.anzen.finance/ Купити USDZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Anzen USDz (USDZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Anzen USDz (USDZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 121,43M $ 121,43M $ 121,43M Загальна пропозиція: $ 123,34M $ 123,34M $ 123,34M Циркуляційна пропозиція: $ 123,34M $ 123,34M $ 123,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 121,43M $ 121,43M $ 121,43M Історичний максимум: $ 1,052 $ 1,052 $ 1,052 Історичний мінімум: $ 0,821209 $ 0,821209 $ 0,821209 Поточна ціна: $ 0,985133 $ 0,985133 $ 0,985133 Дізнайтеся більше про ціну Anzen USDz (USDZ)

Токеноміка Anzen USDz (USDZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Anzen USDz (USDZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDZ, досліджуйте ціну токена USDZ в реальному часі!

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