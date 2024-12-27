Логотип Anzen USDz

Ціна Anzen USDz (USDZ)

USD

Графік ціни Anzen USDz (USDZ) в реальному часі

$0.982902
$0.982902$0.982902
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Anzen USDz (USDZ)

Поточна ціна Anzen USDz (USDZ) сьогодні становить 0.98248 USD з ринковою капіталізацією $ 94.94M USD. Ціна USDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anzen USDz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66M USD
- зміна ціни Anzen USDz протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 96.57M USD

Отримуйте оновлення цін USDZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USDZ.

Цінові показники Anzen USDz (USDZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anzen USDz до USD становила $ -0.001608524690914.
За останні 30 днів зміна ціни Anzen USDz до USD становила $ -0.0119787891.
За останні 60 днів зміна ціни Anzen USDz до USD становила $ -0.0209491262.
За останні 90 днів зміна ціни Anzen USDz до USD становила $ -0.017510794102267.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.001608524690914-0.16%
30 днів$ -0.0119787891-1.21%
60 днів$ -0.0209491262-2.13%
90 днів$ -0.017510794102267-1.75%

Аналіз цін Anzen USDz (USDZ)

Останній аналіз цін Anzen USDz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.98191
$ 0.98191$ 0.98191

$ 0.989118
$ 0.989118$ 0.989118

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

-0.25%

-0.16%

+1.88%

Ринкова інформація Anzen USDz (USDZ)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 94.94M
$ 94.94M$ 94.94M

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

96.57M
96.57M 96.57M

Що таке Anzen USDz ( USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Anzen USDz (USDZ)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Anzen USDz (USDZ)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

USDZ до місцевих валют

1 USDZ до AUD
A$1.571968
1 USDZ до GBP
0.7761592
1 USDZ до EUR
0.9431808
1 USDZ до USD
$0.98248
1 USDZ до MYR
RM4.3916856
1 USDZ до TRY
34.6422448
1 USDZ до JPY
¥155.133592
1 USDZ до RUB
101.3133376
1 USDZ до INR
84.051164
1 USDZ до IDR
Rp16,106.2269312
1 USDZ до PHP
56.9543656
1 USDZ до EGP
￡E.49.9689328
1 USDZ до BRL
R$6.0717264
1 USDZ до CAD
C$1.4147712
1 USDZ до BDT
117.209864
1 USDZ до NGN
1,520.8593904
1 USDZ до UAH
41.1266128
1 USDZ до VES
Bs50.10648
1 USDZ до PKR
Rs273.0606664
1 USDZ до KZT
508.2663784
1 USDZ до THB
฿33.502568
1 USDZ до TWD
NT$32.2351688
1 USDZ до CHF
Fr0.884232
1 USDZ до HKD
HK$7.6240448
1 USDZ до MAD
.د.م9.8837488