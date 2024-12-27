Сьогоднішня ціна Anzen USDz (USDZ)

Поточна ціна Anzen USDz (USDZ) сьогодні становить 0.98248 USD з ринковою капіталізацією $ 94.94M USD. Ціна USDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anzen USDz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66M USD

- зміна ціни Anzen USDz протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 96.57M USD

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