Ціна Anzen Staked USDz (SUSDZ)
Поточна ціна Anzen Staked USDz (SUSDZ) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anzen Staked USDz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD
- зміна ціни Anzen Staked USDz протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ +0.00129181.
За останні 30 днів зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ +0.0215232330.
За останні 60 днів зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ -0.0164567490.
За останні 90 днів зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ -0.0142105249680237.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00129181
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0215232330
|+1.94%
|60 днів
|$ -0.0164567490
|-1.48%
|90 днів
|$ -0.0142105249680237
|-1.26%
Останній аналіз цін Anzen Staked USDz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
+0.12%
-1.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.
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