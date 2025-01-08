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Ціна Anzen Staked USDz (SUSDZ)

USD

Графік ціни Anzen Staked USDz (SUSDZ) в реальному часі

$1.11
$1.11$1.11
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Поточна ціна Anzen Staked USDz (SUSDZ) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anzen Staked USDz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD
- зміна ціни Anzen Staked USDz протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Anzen Staked USDz (SUSDZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ +0.00129181.
За останні 30 днів зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ +0.0215232330.
За останні 60 днів зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ -0.0164567490.
За останні 90 днів зміна ціни Anzen Staked USDz до USD становила $ -0.0142105249680237.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00129181+0.12%
30 днів$ +0.0215232330+1.94%
60 днів$ -0.0164567490-1.48%
90 днів$ -0.0142105249680237-1.26%

Аналіз цін Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Останній аналіз цін Anzen Staked USDz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

+0.57%

+0.12%

-1.45%

Ринкова інформація Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

0.00
0.00 0.00

Що таке Anzen Staked USDz ( SUSDZ)

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

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Ресурс Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SUSDZ до місцевих валют

1 SUSDZ до AUD
A$1.776
1 SUSDZ до GBP
0.888
1 SUSDZ до EUR
1.0656
1 SUSDZ до USD
$1.11
1 SUSDZ до MYR
RM4.9728
1 SUSDZ до TRY
39.2163
1 SUSDZ до JPY
¥175.38
1 SUSDZ до RUB
119.0031
1 SUSDZ до INR
95.2269
1 SUSDZ до IDR
Rp17,903.2233
1 SUSDZ до PHP
64.7019
1 SUSDZ до EGP
￡E.56.2215
1 SUSDZ до BRL
R$6.771
1 SUSDZ до CAD
C$1.5873
1 SUSDZ до BDT
135.198
1 SUSDZ до NGN
1,715.6049
1 SUSDZ до UAH
46.9641
1 SUSDZ до VES
Bs58.83
1 SUSDZ до PKR
Rs309.2682
1 SUSDZ до KZT
586.9902
1 SUSDZ до THB
฿38.3394
1 SUSDZ до TWD
NT$36.297
1 SUSDZ до CHF
Fr0.999
1 SUSDZ до HKD
HK$8.6247
1 SUSDZ до MAD
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