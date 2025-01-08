Ціна Anzen Finance (ANZ)
Поточна ціна Anzen Finance (ANZ) сьогодні становить 0.01169886 USD з ринковою капіталізацією $ 9.99M USD. Ціна ANZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anzen Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.10K USD
- зміна ціни Anzen Finance протягом дня — -15.37%
- циркуляційна пропозиція – 851.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anzen Finance до USD становила $ -0.00212614788694278.
За останні 30 днів зміна ціни Anzen Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anzen Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anzen Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00212614788694278
|-15.37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Anzen Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
-15.37%
-40.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Anzen is the creator of USDz, a stablecoin backed by a diversified RWA portfolio, allowing users to mitigate volatility and earn rewards through all market cycles. Anzen's USDz products are currently listed and being actively used throughout Defi. https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-usdz https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-staked-usdz Staked USDz earns uncorrelated (no crypto exposure), non-cyclical yields from senior positions in middle market credit. Anzen is able to source oversubscribed deals with market-leading risk adjusted returns by leveraging a deep network of relationships built from the founding team’s 10+ yr of experience as capital allocators and asset managers. Anzen is backed by Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital, Infinity Ventures, and several other leading VCs and angels.
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