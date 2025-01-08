Сьогоднішня ціна Anzen Finance (ANZ)

Поточна ціна Anzen Finance (ANZ) сьогодні становить 0.01169886 USD з ринковою капіталізацією $ 9.99M USD. Ціна ANZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anzen Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.10K USD

- зміна ціни Anzen Finance протягом дня — -15.37%

- циркуляційна пропозиція – 851.13M USD

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