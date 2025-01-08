Ціна Anyswap (ANY)
Поточна ціна Anyswap (ANY) сьогодні становить 1.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anyswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.91 USD
- зміна ціни Anyswap протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anyswap до USD становила $ -0.035010126965231.
За останні 30 днів зміна ціни Anyswap до USD становила $ -1.3216473460.
За останні 60 днів зміна ціни Anyswap до USD становила $ +0.0467587140.
За останні 90 днів зміна ціни Anyswap до USD становила $ +0.0666930214430247.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.035010126965231
|-2.05%
|30 днів
|$ -1.3216473460
|-79.61%
|60 днів
|$ +0.0467587140
|+2.82%
|90 днів
|$ +0.0666930214430247
|+4.19%
Останній аналіз цін Anyswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-2.05%
+0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Anyswap is a fully decentralized cross chain swap protocol, based on Fusion DCRM technology, with automated pricing and liquidity system. Anyswap enables swaps between any coins on any blockchain which uses ECDSA or EdDSA as signature algorithm, including BTC, ETH, USDT, XRP, LTC, FSN, etc.
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