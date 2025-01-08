Сьогоднішня ціна Anyswap (ANY)

Поточна ціна Anyswap (ANY) сьогодні становить 1.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anyswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.91 USD

- зміна ціни Anyswap протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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