Ціна Anypad (APAD)
Поточна ціна Anypad (APAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anypad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.91 USD
- зміна ціни Anypad протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anypad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Anypad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anypad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anypad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+27.95%
|60 днів
|$ 0
|+64.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Anypad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-9.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Anypad is the first blockchain incubator with a multi-chain launchpad and AMM Dex, whose primary focus is to Incubate the best Micro-cap projects.
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