Сьогоднішня ціна Anypad (APAD)

Поточна ціна Anypad (APAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна APAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anypad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.91 USD

- зміна ціни Anypad протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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