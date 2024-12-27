Ціна AnyDex (ADX)
Поточна ціна AnyDex (ADX) сьогодні становить 0.01925415 USD з ринковою капіталізацією $ 192.54K USD. Ціна ADX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AnyDex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.88 USD
- зміна ціни AnyDex протягом дня — -3.28%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AnyDex до USD становила $ -0.00065343155992703.
За останні 30 днів зміна ціни AnyDex до USD становила $ -0.0056221963.
За останні 60 днів зміна ціни AnyDex до USD становила $ -0.0084256487.
За останні 90 днів зміна ціни AnyDex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00065343155992703
|-3.28%
|30 днів
|$ -0.0056221963
|-29.19%
|60 днів
|$ -0.0084256487
|-43.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AnyDex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.28%
-10.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AnyDex is a decentralized platform that enables users to trade a wide range of assets, including DeFi tokens, Real-World Assets (RWAs), stocks, options, and indexes. Built on the ERC20 network, AnyDex facilitates impactless, gasless, and synthetic trades, providing seamless exchange opportunities for a variety of financial instruments. The platform's model focuses on bridging the gap between traditional finance (TradFi) and the decentralized ecosystem, targeting multi-trillion-dollar markets. Instead of using a proprietary token, AnyDex supports tokenization with $USDT backing, ensuring reduced risk of de-pegging.
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