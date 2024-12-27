Сьогоднішня ціна AnyDex (ADX)

Поточна ціна AnyDex (ADX) сьогодні становить 0.01925415 USD з ринковою капіталізацією $ 192.54K USD. Ціна ADX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AnyDex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.88 USD

- зміна ціни AnyDex протягом дня — -3.28%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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