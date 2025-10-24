Інформація щодо ціни Anvil (ANVL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00053086 $ 0,00053086 $ 0,00053086 Мін. за 24 год $ 0,00055188 $ 0,00055188 $ 0,00055188 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00053086$ 0,00053086 $ 0,00053086 Макс. за 24 год $ 0,00055188$ 0,00055188 $ 0,00055188 Рекордний максимум $ 0,00929021$ 0,00929021 $ 0,00929021 Найнижча ціна $ 0,00002512$ 0,00002512 $ 0,00002512 Зміна ціни (за 1 год) -0,41% Зміна ціни (1 дн.) +2,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,88%

Актуальна ціна Anvil (ANVL) становить $0,00054951. За останні 24 години ANVL торгувався між мінімумом у $ 0,00053086 і максимумом у $ 0,00055188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANVL становить $ 0,00929021, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002512.

Що стосується короткострокових результатів, то ANVL змінився на -0,41% за останню годину, +2,74% за 24 години та на +4,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anvil (ANVL)

Ринкова капіталізація $ 43,97M$ 43,97M $ 43,97M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,83M$ 54,83M $ 54,83M Циркуляційне постачання 80,20B 80,20B 80,20B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Anvil — $ 43,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANVL — 80,20B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,83M.