Сьогоднішня ціна Antscoin

Поточна ціна Antscoin (ANTS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANTS до USD становить $ 0 за ANTS.

Antscoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 107,57, з циркуляційною пропозицією у 999,65M ANTS. Протягом останніх 24 годин ANTS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANTS змінився на -0,32% за останню годину та на +2,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Antscoin (ANTS)

Ринкова капіталізація $ 13,11K$ 13,11K $ 13,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,11K$ 13,11K $ 13,11K Циркуляційне постачання 999,65M 999,65M 999,65M Загальна пропозиція 999 653 635,180796 999 653 635,180796 999 653 635,180796

Поточна ринкова капіталізація Antscoin — $ 13,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTS — 999,65M, зі загальною пропозицією 999653635.180796. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,11K.